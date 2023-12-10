В "Россети Урал" рассказали о ситуации с электроснабжением в Белоярском и Сысертском округах

Ситуация с электроснабжением по Белоярскому и Сысертскому городским округам Свердловской области на утро 10 декабря почти стабилизирована. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Россети Урал".

Четвертые сутки энергетики трудятся на этих территориях в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств Центральных электрических сетей усилена аварийно-восстановительными бригадами из соседних производственных отделений свердловского филиала компании. Линии электропередачи распределительной сети 0,4-10 кВ на территории плотной застройки ИЖС в Белоярском ГО пока полностью держат нагрузку. Зафиксировано лишь два технологических нарушения в работе трансформаторных подстанций в поселке Прохладный и коттеджном поселке "Чистые Росы".

По данным энергетиков, нагрузки на оборудование вновь превысили все номинальные значения, отключение было зафиксировано в 5 часов утра. В КП "Чистые Росы" электроснабжение уже восстановлено. В поселке Прохладный организована замена ТП на более мощную электроустановку.

Ранее специалисты уже проводили работы по замене силовых трансформаторов в распределительных центрах питания на данной территории. Но из-за аномальных холодов, с сожалением отмечают в компании, жители вновь превышают заявленные при технологическом присоединении мощности. На замену оборудования специалистам потребуется несколько часов.

Остальная электросетевая инфраструктура на этой территории в работе, но также фиксируются нагрузки выше пределов допустимых значений – речь идет о нескольких трансформаторных подстанциях. Энергетики планируют установить во время светового дня рядом новые ТП, чтобы в случае выхода из строя сразу осуществлять переключения на резервные электроустановки без потери времени. Этот вариант прорабатывается.

В Сысертском городском округе локальные технологические нарушения, также связанные с перегрузкой энергооборудования на негазифицированных территориях, зафиксированы лишь в поселке Бобровский и коттеджном поселке "Бобровские дачи".

Энергетики "Россети Урал" вновь обращаются к жителям данных населенных пунктов с просьбой контролировать свое энергопотребление и не превышать заявленную мощность. Это поможет стабилизировать ситуацию в условиях низких температур. Для клиентов в круглосуточном режиме работает единый контакт-центр "Россети Урал" – 8 800 220 0 220.