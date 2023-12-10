10 Декабря 2023
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханские социальные проекты в числе победителей Международной премии «#МыВместе-2023»

Проект «Успешный старт — счастливое и здоровое детство должно быть у всех детей» занял первое место в номинации «Социальный предприниматель». Награду вручали председателю правления Ассоциации социальных предпринимателей Астраханской области Нине Пархоменко.

зрительный зал, молодежь(2023)|Фото: astrobl.ru



В рамках этого проекта-победителя педагоги проводят творческие уроки и занятия по плаванию с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

(2023)|Фото: astrobl.ru



Второе место в номинации «Ответственный бизнес» Международной премии #МыВместе2023 присудили ещё одному астраханскому проекту - «Всё возможно». Он разработан учредителями детского центра «Алые паруса» Хейрансы Гараевой и Татьяной Чулковой, которые также являются учредителями Ассоциации родителей «Аутизм.Астрахань». Благодаря проекту дети с ментальными особенностями развития смогут получить занятия по АВА-терапии, заниматься с логопедом, учиться рисованию, музыке ид английскому языку в одном месте.

(2023)|Фото: astrobl.ru



С помощью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и грантовой поддержки в Астраханской области  активно развивается социальный бизнес. В этом году число соцпредприятий выросло в регионе почти в два раза: на сегодняшний день в области 129 предпринимателей данной сферы.

Теги: #МыВместе-2023, международная премия, социально предпринимательство


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