Съедобные букеты, пастилу, мед, сувениры и многое другое представили региональные производители на ярмарке «Попробуй Астрахань на вкус!»

Инициатором проведения ярмарки "Попробуй Астрахань на вкус!" выступило министерство экономического развития Астраханской области. На ярмарке для посетителей были широко представлены астраханские продукты и сувениры.





Астраханцы смогли продегустировать съедобные букеты, пастилу, мед, консервную продукцию и кондитерские изделия. Любители украшений приобрели авторскую бижутерию, расписные блокноты и многое другое. Также для гостей провели мастер-классы и розыгрыш призов.





"В Астраханской области активно развивается гастрономический туризм, но рассказывать о культуре нужно не только гостям, но и местным жителям. Сегодня астраханцы смогли ближе познакомиться с продукцией региона и попробовать Астрахань на вкус", - отметила замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова.