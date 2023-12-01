02 Декабря 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: avo.ru

Во Владимирской области строят глэмпинги и готовят новые туристические маршруты

1 декабря министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина на своей пресс-конференции рассказала представителями СМИ о новых направлениях развития туризма во Владимирской области. Она отметила, что сейчас основная задача – сделать пребывание туристов в нашем регионе более продолжительным и комфортным. Пока они остаются в регионе в среднем на 2 дня. Необходимая работа уже ведётся.

В текущем году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» регион получил 575,5 млн рублей из федерального бюджета. Также во Владимирской области реализуется программа развития туризма. Финансирование направляется в том числе на создание так называемых глэмпингов – некапитальных модульных средств размещения.

«Возведение глэмпингов занимает меньше времени, чем ввод в эксплуатацию гостиниц, и на эти цели есть возможность привлечь федеральные средства. Планируем до конца 2024 года ввести 117 номеров в модульных некапитальных средствах размещения. Сейчас ведётся активная работа по реализации этих проектов», – отметила Юлия Бояркина.

юлия бояркина(2023)|Фото: avo.ru

Министр также рассказала о перспективных проектах, которые будут реализованы в ближайшем будущем в области. Речь идёт о внутренних туристических маршрутах, которые могут появиться уже в следующем году. Внимание туристов хотят обратить на Александров, Гороховец, Гусь-Хрустальный и Муром.

Владимирская область планирует развивать и межрегиональный туризм. Путешественники, которые составляют для себя маршруты в разных регионах, следуя, к примеру, из Москвы в Казань, смогут транзитом посмотреть достопримечательности в области. Регион уже налаживает связи в этом направлении с Комитетом по туризму города Москвы, с Ярославской, Ивановской, Костромской областями.

«Мы планируем создавать межрегиональные маршруты, которые позволят увеличивать количество дней пребывания туристов в регионе. Для этого мы привлекаем в партнёры компанию «РЖД», которая организовывает железнодорожные туры. В рамках этого взаимодействия в 2023 году были запущены несколько поездов, в том числе новогодний со стоянкой во Владимире», – подчеркнула министр.

Большое внимание уделяется развитию частных музеев. «В этом году благодаря региональному финансированию в размере 25 млн рублей поддержку получили 6 проектов частных музеев, которые будут реализованы уже в 2024 году. Мы стремимся к тому, чтобы туристы приезжали к нам и получали привычные для них сервисы», – рассказала Юлия Бояркина.

В завершение пресс-конференции министр предпринимательства и туризма пригласила жителей области в предстоящие новогодние каникулы посетить Суздаль, который станет Новогодней столицей России. Главный праздник состоится 24 декабря. Организаторы подготовили много событийных и праздничных мероприятий. Одна из изюминок, которая ждёт гостей – большая рождественская ярмарка на Торговой площади города, рядом будет залит большой каток. На нём будут показывать шоу прославленной фигуристки Ирины Слуцкой, которое подготовлено специально для Суздаля.

Теги: туристы, глэмпинги, гусь-хрустальный, суздаль, индустрия гостеприимства


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