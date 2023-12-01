01 Декабря 2023
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Фото: Накануне.RU

Рождественские чтения в Екатеринбурге рисуют "образ будущего"

Сегодня, 1 декабря, во Дворце молодежи города Екатеринбурга начались "Рождественские образовательные чтения". Тема форума в этом году – "Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего". Торжественное заседание открылось выступлением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Форум завершает 2023 год, год педагога", — сказал митрополит и поблагодарил учителей за их труд и служение.

митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на Международных Рождественских образовательных чтениях(2023)|Фото: Накануне.RU

Митрополит подвел итоги "Уроков о важном" в школах, а также отметил, что было совершенно "чудо": вырос процент детей, которые изучают православие. Судя по статистическим данным, в 2019-2020 гг. 11% детей изучали основы православия в школе, а сейчас таких детей уже больше 20%.

Заместитель полпреда Борис Кириллов во время своего выступления напомнил про цивилизационную роль России, о которой говорил президент на Соборе. Кириллов повторил слова Владимира Путина о том, что невозможно отделить церковь от государства и общества.

Международные Рождественские образовательные чтения(2023)|Фото: Накануне.RU

Специальными гостями региональных Рождественских чтений стали председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и член Совета по внешней и оборонной политике, ведущая телеканала "Спас", руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анна Шафран.

На заседании также выступил писатель, режиссёр, сценарист Международного культурно-гуманитарного проекта "О будущем" и системы воспитания "Киноуроки в школах России и мира" Елена Дубровская.

Теги: Рождественские чтения, митрополит Евгений, образ будущего, религия,


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