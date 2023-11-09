В Перми общественники провели одиночный пикет против продажи ЗиДа

Суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении иска касательно майской продажи Машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиДа), сообщила Накануне.RU общественница Татьяна Кротова.

Очередное заседание по делу состоялось накануне. Заседание было закрытым от СМИ и общественности, однако ветераны предприятия вышли к зданию суда с одиночными пикетами.

"Стояли по очереди с плакатами "Мост вместо военного завода - помощь врагу", "Продавцов ЗиДа под суд за госизмену", - сообщила общественница. Одному из ветеранов завода администратор суда пригрозил вызовом полиции.

Прибывшие на пикет полицейские сфотографировали паспорта тех, кто поочередно стоял с плакатами, и уехали.