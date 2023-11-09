09 Ноября 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Татьяна Кротова

В Перми общественники провели одиночный пикет против продажи ЗиДа

Суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении иска касательно майской продажи Машиностроительного завода имени Дзержинского (ЗиДа), сообщила Накануне.RU общественница Татьяна Кротова.

Очередное заседание по делу состоялось накануне. Заседание было закрытым от СМИ и общественности, однако ветераны предприятия вышли к зданию суда с одиночными пикетами.

"Стояли по очереди с плакатами "Мост вместо военного завода - помощь врагу", "Продавцов ЗиДа под суд за госизмену", - сообщила общественница. Одному из ветеранов завода администратор суда пригрозил вызовом полиции.

пикет, продажа ЗиДа(2023)|Фото: Татьяна Кротова

Прибывшие на пикет полицейские сфотографировали паспорта тех, кто поочередно стоял с плакатами, и уехали.

Теги: ЗиД, одиночный пикет, суд, иск, генпрокуратура


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