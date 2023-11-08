У США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Киева

У США не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, сообщил помощник главы Агентства США по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки.

По его словам, без дальнейшей помощи Киеву придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим.

Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и "нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере", сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США выделит Украине новый пакет военной помощи примерно в $125 млн. Киеву поставят вооружение из арсенала Пентагона. Блинкен подчеркнул, что власти США продолжат работу с Конгрессом для реализации собственных интересов в сфере нацбезопасности, "помогая Украине защитить себя и обеспечить свое будущее в условиях устойчивой и процветающей демократии".