30 Ноября 2023
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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Игорь Бабушкин держит на контроле ход строительства детских садов в Астрахани

Строительство сразу двух детских садов на 470 мест в Астрахани находится под контролем губернатора Игоря Бабушкина.

Возведение этих дошкольных учреждений, идет в рамках нацпроекта "Демография". Запуск их в эксплуатацию позволит сократить очереди в детские сады. 

детский сад(2023)|Фото: astrobl.ru

Строительно-монтажные работы детсада на улице Бульварной в мкрн. Бабаевского уже  завершены. Он сможет принять 140 воспитанников. Сейчас строители занимаются отделкой и благоустройством территории. Отставание в графике связано с недобросовестностью предыдущего подрядчика.  
 
Работы продолжаются и на улице 8-я Железнодорожная в Ленинском районе. Здесь появится 3-этажный садик на 330 мест. Коробка здания полностью готова. Следующий этап - внутренняя отделка помещений.  

В этом году к началу учебного года в эксплуатацию ввели два дошкольных учреждения по 140 мест каждый в поселках Новолесное и Янго-Ауле. Они оснащены современным игровым и технологическим оборудованием.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

«Благодаря нацпроекту «Демография» в нашем регионе с каждым годом растет число дошкольных учреждений. На очереди – микрорайон Бабаевского. Работу эту продолжим. Стоит задача ликвидировать очереди в детские сады», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, детские сады, нацпроект демография


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