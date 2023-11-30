Губернатор Игорь Бабушкин держит на контроле ход строительства детских садов в Астрахани

Строительство сразу двух детских садов на 470 мест в Астрахани находится под контролем губернатора Игоря Бабушкина.

Возведение этих дошкольных учреждений, идет в рамках нацпроекта "Демография". Запуск их в эксплуатацию позволит сократить очереди в детские сады.

Строительно-монтажные работы детсада на улице Бульварной в мкрн. Бабаевского уже завершены. Он сможет принять 140 воспитанников. Сейчас строители занимаются отделкой и благоустройством территории. Отставание в графике связано с недобросовестностью предыдущего подрядчика.



Работы продолжаются и на улице 8-я Железнодорожная в Ленинском районе. Здесь появится 3-этажный садик на 330 мест. Коробка здания полностью готова. Следующий этап - внутренняя отделка помещений.

В этом году к началу учебного года в эксплуатацию ввели два дошкольных учреждения по 140 мест каждый в поселках Новолесное и Янго-Ауле. Они оснащены современным игровым и технологическим оборудованием.

«Благодаря нацпроекту «Демография» в нашем регионе с каждым годом растет число дошкольных учреждений. На очереди – микрорайон Бабаевского. Работу эту продолжим. Стоит задача ликвидировать очереди в детские сады», - отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.