Рекордно низкий уровень безработицы в Астраханской области - результат комплексных усилий властей и промышленников

В Астраханской области действуют различные программы, направленные на трудоустройство граждан. Создание новых рабочих мест - приоритет социально-экономической политики руководства области.

По состоянию на 1 ноября 2023 года в Астраханской области свободно 10 тысяч вакансий, более половины из них - это рабочие профессии. Безработица находится на рекордно низком уровне в регионе: 0,6 % от рабочей силы региона (2,8 тыс. чел.). Это на 1200 человек меньше, чем в ноябре 2022 года.

В 2023 году в Астраханской области трудоустроено 10,9 тыс. граждан. Более 1,2 тысячи человек проходят обучение, которое позволит им найти новую работу или повысить компетенции. Обучающиеся получают навыки по профессиям, востребованным на рынке: 1C программист, Web-программист, бухгалтерский учет, дошкольный воспитатель, закройщик, каменщик, косметик, парикмахер, повар, портной, сварщик, специалист в сфере закупок и другие.

Желающим помогают открыть собственное дело. В прошлом году 207 человек зарегистрировали предпринимательскую деятельность, а в 2023 году - свыше 400 человек открыли свое дело.

Государство работает «на опережение» и забоится и о тех сотрудниках, которые находятся под угрозой сокращения на текущем месте работы.

«Услуги, ранее предназначенные только для официально безработных, распространяются и на тех граждан, кто трудоустроен, но находится под риском увольнения. Промышленные предприятия смогут получить субсидию на переобучение для своих работников», - рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.