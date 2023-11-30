30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Админа телеграм-канала "Как-то вот так" приговорили к 2,5 года колонии

Хамовнический суд приговорил администратора телеграм-каналов "Как-то вот так" и "Политбюро 3.0" Анатолия Спирина к 2,5 годам колонии за вымогательство.

Потерпевшим признали директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко. У него, по данным следствия, Спирин вымогал 400 тыс. руб. за так называемый блок на негатив и удаление негативных, компрометирующих сведений, которые могли причинить вред ему и его близким. Подсудимый на заседании признал вину.

Ранее сегодня Тверской суд арестовал по делу о вымогательстве двоих руководителей столичных PR-агентств, публиковавших фейки в телеграм-каналах. Источник РБК сообщил, что речь идет о задержании Станислава Дайнеко и Антона Сафонова. По данным МВД, в криминальной схеме участвовали около 20 человек.

Теги: Как-то вот так, Анатолий Спирин


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