30 Ноября 2023
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Армия и ВПК Владимирская область
Фото: avo.ru

Мужчины из Владимирской области пополнили ряды военнослужащих по контракту

На этой неделе новые группы добровольцев со всей Владимирской области заключили контракт с Министерством обороны России и отправились в учебные подразделения, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Во Владимире бойцов провожали представители Правительства и Законодательного Собрания региона, областного военного комиссариата, волонтёры и общественники, юнармейцы, родные и друзья.

добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

«В учебных частях вы будете восстанавливать и получать новые боевые навыки. Безусловно, военная наука и техника шагнули далеко вперёд. Поэтому огромная просьба: внимательно относиться к инструкциям и знаниям, которые будут давать вам командиры на местах. Для кого-то из вас они окажутся моложе, но возраст здесь не имеет значения. Все они имеют боевой опыт и были в зоне СВО. Мы желаем всем вам удачи, вернуться живыми, здоровыми и с Победой!» – подчеркнула заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина.

(2023)|Фото: avo.ru

«Знаю, что я там нужен. Сегодня меня провожают мама, жена и дети. Идти, конечно, страшно. Но я настраиваюсь морально и думаю, что всё будет хорошо. Плюс напутствия моих родных, что я обязан вернуться», – поделился Вячеслав из микрорайона Оргтруд города Владимира.

добровольцы(2023)|Фото: avo.ru

Проводить бойцов пришли школьники и студенты, прочли для них патриотические стихи. Для отправляющихся на службу контрактников прозвучал священный марш «Прощание славянки».

Напомним, областной пункт отбора по контракту работает во Владимире по адресу: ул. 1-я Пионерская, 92, телефон 8 (4922) 40-15-88. Пункт отбора на контрактную службу в Коврове расположен по адресу: ул. Фурманова, 33. Он работает ежедневно с 08:00 до 17:00 (обед – с 12:00 до 13:00). Справки по телефону 8 (49232) 3-04-18. Пункт отбора в Александрове находится возле ДК «Юбилейный» на улице Свердлова, 37, телефон 8 (49244) 2-12-36.

Подать заявку на службу по контракту можно также через портал Госуслуг, на сайте Министерства обороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф.

Теги: служба по контракту, бойцы, прощание славянки, минобороны


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