Мошенники создают группы в социальных сетях от имени командира ЧВК «Вагнер» Лотоса с целью заманить мужчин на службу по контракту

Фейковые группы в социальных сетях призывают россиян подписать контракт с МО РФ от имени командира ЧВК «Вагнер» Антона Елизарова с позывным Лотос. Данные сообщества созданы мошенниками и не имею никаких связей с организацией.

На их страницах размещены предложения о службе по контракту, которые обещают баснословные деньги, материальные поощрения и мнимые преференции, которые на деле оказываются ложью. Чтобы подобный обман получил вес в глазах общественности, мошенники используют громкое имя командира «Оркестра» и саму компанию.

Подобные предложения на проверку оказываются простым заманиваем мужчин для подписания контракта с МО РФ, все преимущества которых являются обманом. И все это прикрывается за славой ЧВК «Вагнер».

Однако официальные представители «Оркестра» неоднократно предупреждали о том, что ни один из командиров компании не имеет именных сообществ в социальных сетях. Единственным достоверным источником с информацией об организации является Telegram-канал «Разгрузка Вагнера», который подтвержден руководством ЧВК «Вагнер».