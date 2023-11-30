30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Лаосом

Возможность возобновления прямого авиасообщения России и Лаоса прорабатывается Росавиацией. Некоторые банки Лаоса начали принимать карты российской платежной системы "Мир".

Туристический поток из России в Лаос в этом году превысил "допандемийные" значения 2019 г., существует и потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму, сообщает пресс-служба Минстроя России по итогам состоявшегося в Лаосе 17-го Заседания Межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, в сентябре 2023 г. между Россией и Мьянмой запустили прямые авиарейсы. Это произошло спустя 30 лет. 5 сентября рейс по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск выполнила авиакомпания Myanmar Airways. Авиаперевозчик по средам и воскресеньям будет доставлять туристов из России в Мьянму, обратно – по вторникам и субботам. В Мьянму россияне могут попасть без визы – их отменили с 2022 г.

Ранее стало известно, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается новое направление полетов. С 1 октября 2023 г. к выполнению авиарейсов по маршруту Екатеринбург – Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia.

Теги: Россия, Лаос, "Мир"


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