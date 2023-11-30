30 Ноября 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot; / Андрей Сергиенко

На полуострове Ямал прошел всероссийский фестиваль "Дыхание Арктики"

В селе Мыс Каменный состоялся финальный этап фестиваля творчества и искусства "Дыхание Арктики". Его победителями стали 230 участников из ЯНАО, ХМАО, Карелии, Самарской области и других регионов. Мероприятие шестой год проводит компания "Газпромнефть-Ямал" при поддержке администрации Ямальского района.

Как рассказали Накануне.RU организаторы, программа финального этапа конкурса стала самой масштабной за всю историю проекта. В течение девяти дней конкурсанты принимали участие в вокальной, театральной, хореографической лабораториях, мастер-классах по прикладному творчеству, изобразительному искусству и битбоксу. В Мыс Каменный на фестиваль "Дыхание Арктики" приехали 10 педагогов из Тюмени, Екатеринбурга, Салехарда и Москвы. В рамках развлекательной программы участники посетили концерты, квизы и иллюзионное шоу. На гала-концерте был представлен клип певицы Stazzy на обновленную песню "Дыши", которая является визитной карточкой проекта. А в завершение фестиваля вместе с конкурсантами на одной сцене выступили солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко и участница финала шоу "Голос.Дети" Полина Сюткина.

На полуострове Ямал прошел всероссийский фестиваль "Дыхание Арктики"(2023)|Фото предоставлено компанией "Газпромнефть-Ямал" / Андрей Сергиенко

По словам заместителя генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгения Захарова, фестиваль "Дыхание Арктики" – один из самых ярких проектов программы социальных инвестиций "Родные города" в Ямальском районе. Всего в этом году на конкурс было подано более 650 заявок из 29 населенных пунктов со всей страны.

"Больше недели и дети, и взрослые занимались с экспертами, получали новые знания и профессиональные рекомендации, прочувствовали особую фестивальную атмосферу. Все это раскрывает людей, дает возможность испытать новые позитивные эмоции. Особенно важно, что проект помогает не только узнавать новое и развивать свои творческие таланты, но и воспитывает любовь к своему краю, национальным традициям и обычаям", – подчеркнул он.

Как отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, фестиваль ежегодно демонстрирует, что талантливые люди живут даже в самых отдаленных уголках земли. Благодаря фестивалю "Дыхание Арктики" за шесть лет около 2000 исполнителей и коллективов из разных уголков страны смогли показать свое творчество и узнать больше о традициях коренных малочисленных народов Севера.

Теги: Дыхание арктики, фестиваль, Газпромнефть-Ямал


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