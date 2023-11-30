Самолет авиакомпании "ЮТэйр" сдуло ветром на метр со стоянки в аэропорту Нарьян-Мар

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" сдуло ветром на метр со стоянки в аэропорту Нарьян-Мар. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 28 ноября, в 11.50 по московскому времени.

После занятия воздушным судном места стоянки, установки колодок и снятия стояночного тормоза по команде от агента службы перронного обслуживания, борт самопроизвольно переместился примерно на метр. Попавшая между колесами 3 и 4 упорная колодка нанесла повреждения авиашине колеса. Принимаются меры по замене колеса.