30 Ноября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

Премия по литературе Владимирской области им. Никитина присуждена Андрею Филинову

Подписано распоряжение регионального Правительства Владимирской области о присуждении премии в области литературы имени С.К.Никитина за 2023 год Андрею Филинову, члену Владимирского регионального отделения Союза российских писателей, за поэтические сборники «Стихи разных лет» и «Крупная форма». Соответствующее предложение внесла конкурсная комиссия по премиям в области культуры, искусства и литературы при Министерстве культуры Владимирской области.

Андрей Николаевич Филинов – известный владимирский литератор, журналист, член Общественной палаты Владимирской области, преподает на кафедре журналистики ВлГУ. Родился в Комсомольске-на-Амуре в семье военного. Во Владимире живёт с 1973 года. Окончил Владимирский политехнический институт и Литературный институт имени Горького в Москве.

Работал инженером-конструктором в КБ «Вектор», завбюро пропаганды художественной литературы. Организовал и провёл сотни творческих встреч советских писателей в трудовых коллективах, домах культуры, рабочих общежитиях Владимирской и Ивановской областей. В его трудовой биографии – работа заведующим литературной частью областного театра драмы, корреспондентом газеты «Комсомольская искра», пресс-секретарём Губернатора Владимирской области. В 1996 году перешёл на работу в ГТРК «Владимир», которую возглавляет с 2008 года по настоящее время.

Документ(2022)|Фото: Накануне.RU

Книги Андрея Филинова «Стихи разных лет» и «Крупная форма» изданы в 2021 и 2023 годах. В них вошли избранные произведения автора, написанные как в жанре короткого лирического стихотворения, так и в разных форматах крупной поэтической формы, сообщает пресс-служба Правительства региона.

 

Теги: премия по лиетратуре, андрей филинов, гтрк владимир


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