"Уралкалий" выступил партнером VIII Пермского инженерно-промышленного форума

Компания "Уралкалий" выступила партнером VIII Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ), который проходит с 29 ноября по 1 декабря в Перми в выставочном центре "Пермь Экспо", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

Планируется, что на форуме руководство компании и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подпишут соглашение о сотрудничестве по реализации проекта строительства учебного корпуса Березниковского политехнического техникума и общежития для иногородних студентов в Березниках.

В новом учебно-лабораторном корпусе, рассчитанном на 500 мест, запланированы современные учебные аудитории, мастерские, лаборатории, а также физкультурно-спортивный комплекс и библиотечно-информационный центр. Новое общежитие сможет разместить 400 иногородних студентов.

Руководство компании также поучаствует в заседании совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Прикамья. Основная тема совета - целевое обучение и подготовка кадров для нужд промышленности региона. В рамках деловой программы форума также пройдет XV ежегодная конференция "Минеральные удобрения". Участники конференции обсудят состояние и перспективы развития российского рынка минеральных удобрений и работу над производственными проектами. Конференция "Фокус внимания — человек труда" станет площадкой для обсуждения вопросов поиска персонала для промышленных предприятий, сохранения кадрового потенциала региона, безопасности труда на производстве и здоровья в промышленном городе.

Технический директор "Уралкалия" Эдуард Смирнов отметил, что ПИПФ является площадкой для обсуждения кадрового потенциала региона.

"Пермский инженерно-промышленный форум дает уникальную возможность собрать на одной площадке производственников, представителей научно-образовательной сферы и власти для обсуждения вопросов развития промышленности, кадрового потенциала региона, охраны окружающей среды и безопасности труда. Такие дискуссии, обмен опытом и совместный поиск решений актуальных проблем обязательно помогут в развитии предприятий и экономики нашего региона в целом", - заявил он.