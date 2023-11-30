Чуть не родила в машине: в Екатеринбурге полицейские помогли беременной добраться до роддома

Полицейские из подразделения Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу помогли своевременно добраться беременной женщине до роддома. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, первой с этой приятной новостью с общественностью поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В столице Среднего Урала к сотрудникам ДПС, которые несли службу по контролю за дорожной ситуацией на улице Академика Бардина, подъехал автомобиль Toyota RAV4. Водитель обратился с просьбой помочь оперативно добраться до больницы, так как в салоне иномарки находилась беременная женщина.

Мужчина объяснил, что у его жены начались роды, и, не дожидаясь дома врачей "скорой помощи", он решил сам везти свою супругу в роддом. Но в пути понял, что может не успеть своевременно добраться до перинатального центра из-за пробок.

"Экипаж ДПС в составе капитанов полиции Михаила Лопатина и Александра Михина, а также старшего лейтенанта Александра Иркабаева незамедлительно передали информацию о случившемся дежурному, после чего включили специальные звуковые сигналы с проблесковыми маяками на патрульном автомобиле. По кратчайшему пути в считанные минуты машину с роженицей сопроводили в лечебное учреждение, где ее встретили врачи. Убедившись, что роженице ничего не угрожает, представители МВД продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Через несколько часов на свет появился мальчик по имени Марк весом 3 килограмма 42 грамма. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе с отцом малыша в торжественной обстановке встретили на выписке из роддома счастливую маму. Полицейские поздравили семью с пополнением, пожелали новорожденному и его родителям здоровья, счастья и безопасных дорог, вручив красивый букет из белых роз и световозращающие сувениры. В свою очередь, благодарные супруги выразили автоинспекторам ДПС искренние слова признательности за оказанную оперативную помощь", - отметил полковник Горелых.