Чуть не родила в машине: в Екатеринбурге полицейские помогли беременной добраться до роддома

30 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Чуть не родила в машине: в Екатеринбурге полицейские помогли беременной добраться до роддома

Полицейские из подразделения Госавтоинспекции УМВД по Екатеринбургу помогли своевременно добраться беременной женщине до роддома. Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, первой с этой приятной новостью с общественностью поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В столице Среднего Урала к сотрудникам ДПС, которые несли службу по контролю за дорожной ситуацией на улице Академика Бардина, подъехал автомобиль Toyota RAV4. Водитель обратился с просьбой помочь оперативно добраться до больницы, так как в салоне иномарки находилась беременная женщина.

Мужчина объяснил, что у его жены начались роды, и, не дожидаясь дома врачей "скорой помощи", он решил сам везти свою супругу в роддом. Но в пути понял, что может не успеть своевременно добраться до перинатального центра из-за пробок.

"Экипаж ДПС в составе капитанов полиции Михаила Лопатина и Александра Михина, а также старшего лейтенанта Александра Иркабаева незамедлительно передали информацию о случившемся дежурному, после чего включили специальные звуковые сигналы с проблесковыми маяками на патрульном автомобиле. По кратчайшему пути в считанные минуты машину с роженицей сопроводили в лечебное учреждение, где ее встретили врачи. Убедившись, что роженице ничего не угрожает, представители МВД продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Через несколько часов на свет появился мальчик по имени Марк весом 3 килограмма 42 грамма. Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга вместе с отцом малыша в торжественной обстановке встретили на выписке из роддома счастливую маму. Полицейские поздравили семью с пополнением, пожелали новорожденному и его родителям здоровья, счастья и безопасных дорог, вручив красивый букет из белых роз и световозращающие сувениры. В свою очередь, благодарные супруги выразили автоинспекторам ДПС искренние слова признательности за оказанную оперативную помощь", - отметил полковник Горелых.

Теги: полиция, беременная, роддом, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети