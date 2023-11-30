WP: В Конгрессе США в ближайшие недели проголосуют по импичменту Байдену

Республиканцы в палате представителей конгресса США в ближайшие недели могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента президенту страны Джо Байдену, сообщает The Washington Post.

По информации источника издания, об этом на встрече за закрытыми дверями республиканцам сообщил организатор партийного большинства в палате представителей Том Эммер.

На голосование фактически будет вынесен вопрос легитимизации проводимого по инициативе бывшего спикера Палаты представителей Кевина Маккарти расследования. Оно было запущено в сентябре без предварительного голосования, напоминает ТАСС.

Республиканцы утверждают, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, используя политическое влияние в интересах бизнеса.