30 Ноября 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В уральском лагере скончалась 15-летняя девочка-вожатая

На Среднем Урале в детском лагере скончалась юная вожатая. Свои проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось днем 29 ноября в актовом зале оздоровительного центра: 15-летняя девочка-вожатая внезапно потеряла сознание. Спасти ее не удалось, несмотря на оказанную неотложную медпомощь. По имеющимся сведениям, подросток из отряда вожатых приехала в оздоровительный центр провести мероприятия для детей, отдыхающих в лагере по путевке.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия. Сейчас опрашиваются очевидцы, назначена экспертиза для выяснения точной причины смерти. Отдельно анализируется документация о работе центра. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

следком, следственный комитет, следователи(2023)|Фото: Следственный комитет РФ

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о детском оздоровительном центре "Солнышко". Погибшая девочка приехала в него из ЗАТО Лесной на рейсовом автобусе вместе с другими подростками-вожатыми. Само мероприятие длилось около часа в актовом зале, где присутствовали и воспитатели, и отдыхающие дети. После его окончания девочка потеряла сознание.

Сейчас прокуратура Лесного выясняет все обстоятельства произошедшего.

Теги: девочка, лагерь, вожатая, прокуратура, СК


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