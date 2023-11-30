Сбежавшего из России депутата Илью Лисняка лишили мандата

Депутаты заксобрание Пермского края на сегодняшнем заседании практически единогласно лишили мандата сбежавшего из России депутата Илью Лисняка, передает корреспондент Накануне.RU.

За лишение мандата проголосовал 41 депутат, четверо воздержались и только один проголосовал против.

Сам Илья Лисняк уже прокомментировал решение. В своем telegram-канале он написал, что поздравляет себя с "освобождением от давно утратившей свой смысл регалии", заявил, что значимость мандата нивелирована до нуля, а также раскритиковал то, как сейчас проходят заседания краевого парламента.

"Бурные обсуждения законопроектов сменились молчаливым нажатием кнопок, изредка что-то сказать позволяет себе лишь малочисленная оппозиция. Вместо двух дней детальной проработки повестки каждое заседание теперь "пролетает" за два-три часа, и председатель ЗС этим страшно гордится. Даже если законопроект вызывает всеобщее возмущение депутатского корпуса – парламентское большинство все равно отведет взгляд в сторону и нажмет "За", потому что "этого хочет губернатор". Оппозиционных голосов в Заксобрании чисто технически не хватает для отклонения людоедских инициатив исполнительной власти", - пишет Лисняк.

Он заявил, что единственным плюсом для себя видел в возможности направлять запросы с 10-дневным сроком ответа вместо 30-дневного, но пообещал в дальнейшем привлекать коллег-однопартийцев для этой работы. Также теперь уже бывший парламентарий сообщил, что не получал зарплату как депутат, а работал на общественных началах и тратил личные средства на помощь обратившимся.

Также Лисняк поздравил губернатора Дмитрия Махонина и его окружение, которое он обвинил в коррупции, заявив, что "сегодня они получат хоть какое-то удовлетворение". Экс-депутат пообещал, что продолжит добиваться привлечения краевых властей к уголовной ответственности.

Отметим, что пока фигурантом уголовного дела является сам Илья Лисняк. Его подозревают в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере. По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину. По последней информации, он находится в Сербии. За пропуск заседаний заксобрания, а также за то, что якобы он не декларировал все свои доходы, было предложено лишить его мандата.