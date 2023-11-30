В Алма-Ате в результате пожара в хостеле погибли двое россиян

Полиция Алма-Аты сообщила о гибели двух гражданин России в результате пожара в хостеле.

По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек. Четверо погибших – иностранцы: двое граждан РФ и двое граждан Узбекистана. Три человека госпитализированы. Всего в хостеле находились 72 человека.

Пожар начался рано утром в четверг в подвальном помещении трехэтажного жилого дома по улице Ади Шарипова. Первый этаж и подвальное помещение в доме были переоборудованы под хостел, сообщает РИА Новости.