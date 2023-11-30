Суд в Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении почти 200 млн у "Роскосмоса" и "Протона-ПМ"

Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении денег "Роскосмоса" и "Протона-ПМ", сообщат Properm.

Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор предприятия "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники "Солвера" - гендиректор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов.

Ожидается, что судебный процесс будет длиться минимум три месяца.

Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании госкорпорацией "Роскосмос" для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО "Протон-ПМ".

В окончательной редакции обвинения квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц). По версии следствия, при реализации заключенного с компанией "Солвер" госконтракта, предприятию в Лядах было поставлено китайское оборудование производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Это привело к срыву госпрограммы по модернизации производства, существенному нарушению условий государственного контракта, поставке оборудования, не соответствующего требованиям технического задания. Этим обвиняемые нарушили интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей.

Судья объявила перерыв в судебном заседании до 5 декабря.