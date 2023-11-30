Суд в Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении почти 200 млн у "Роскосмоса" и "Протона-ПМ"

30 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Суд в Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении почти 200 млн у "Роскосмоса" и "Протона-ПМ"

Свердловский районный суд Перми начал рассмотрение уголовного дела о хищении денег "Роскосмоса" и "Протона-ПМ", сообщат Properm.

Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор предприятия "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники "Солвера" - гендиректор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов.

Ожидается, что судебный процесс будет длиться минимум три месяца.

Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании госкорпорацией "Роскосмос" для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО "Протон-ПМ".

В окончательной редакции обвинения квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере группой лиц). По версии следствия, при реализации заключенного с компанией "Солвер" госконтракта, предприятию в Лядах было поставлено китайское оборудование производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Это привело к срыву госпрограммы по модернизации производства, существенному нарушению условий государственного контракта, поставке оборудования, не соответствующего требованиям технического задания. Этим обвиняемые нарушили интересы государства в области оборонно-промышленной и ракетно-космической отраслей.

Судья объявила перерыв в судебном заседании до 5 декабря.

Теги: Протон-ПМ, Роскосмос, уголовное дело, хищение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети