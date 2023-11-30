В Тазовском районе двое рабочих погибли на месторождении, еще двое пострадали

В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих на месторождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 28 ноября, на буровой установке. Во время демонтажа деформированной трубы, произошел ее срыв. Двое работников погибли на месте. Еще двое госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей территориального следственного отдела, следователя-криминалиста и сотрудников полиции.

Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте.