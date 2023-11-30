30 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минтруд разработал правила получения выплаты на детей, пострадавших в ходе СВО

Минтруд разработал правила получения выплаты в размере 100 тысяч рублей семьям, в которых дети пострадали от действий украинского режима в ходе СВО. Проект постановления Правительтства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее был издан указ президента РФ о дополнительной поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. В основном это дети в четырех новых регионах, а также других близлежащих. Выплаты начнутся с 1 января 2024 года. Этим займется территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования по месту жительства (пребывания) или получения увечья ребенком.

Заявителю нужно будет подать заявление с указанием реквизитов для перечисления выплаты, свой паспорт и СНИЛС, копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего ребенка, и копию медицинского заключения, подтверждающего увечье (ранение, травму, контузию) ребенка, с указанием места, времени
‎и причины получения увечья.

Выплата должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней со дня подачи документов. Всего, по данным Минтруда, таких детей в России 419.

Теги: дети, выплата


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