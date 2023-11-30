30 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба Кремля, Павел Бедняков, РИА «Новости»

Путин заявил, что темпы потепления в России более высокие, чем в других странах

В России наблюдается более быстрое потепление, чем в других странах.

Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с молодыми учеными. Один из них обратил внимание, что изменения климата в РФ проявляются в два раза быстрее, чем в других странах. Президент с этим согласился "Да, у нас потепление идет более быстрыми темпами, чем в других регионах [мира]", - указал он.

"Северная сторона - у нас вечная мерзлота там подтаивает. И поэтому в процентном соотношении у нас эффект быстрее идет", - отметил российский лидер. 

К началу последней четверти XXI века, а в худшем случае – к середине столетия – температура на Земле поднимается на 2-2,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи (конца XIX века), считает климатолог Алексей Кокорин.

Теги: Путин, климат, глобальное потепление


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