Приложения "Почта банк" и банка "Русский стандарт" пропали из Google Play

Программы для смартфонов "Почта банк" и банка "Русский стандарт" стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play.

При этом приложение "Почта банка" пропало из App Store, тогда как "Русский стандарт" все еще можно доступен. В Google Play также есть приложение "Русского стандарта страхование", сообщает ТАСС.

Ранее оба банка подпали под ограничительные меры США. Это произошло 2 ноября 2023 года.

Ранее российские власти обязали производителей устанавливать на все смартфоны RuStore.