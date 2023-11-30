30 Ноября 2023
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Политика Уральский ФО
Фото: uralfo.gov.ru

Владимир Якушев по поручению Главы государства провел личный прием граждан в режиме ВКС

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по поручению Главы государства накануне в режиме ВКС провел личный прием граждан, сообщает пресс-служба полпреда.

С вопросами обращались жители из всех регионов Уральского федерального округа.

Лидер экологического движения «ЭкоДозор-74 Магнитогорск» обратилась за содействием в рекультивации городской свалки в Магнитогорске. Свалка закрыта в июле текущего года после 65 лет эксплуатации. Общий объем отходов там составляет порядка 5 млн куб.м.

Рекультивировать свалку планируют за счет федерального проекта «Чистый воздух». Реализация проекта включает три этапа - подготовительный, технический и биологический (включает озеленение территории), первый этап уже завершен, сейчас идут технические работы, их планируется завершить к 1 ноября 2024 года. Рекультивация позволит сделать воздух в Магнитогорске чище на 8%, уточнила эколог. Полпред уточнил, что вопрос будет на контроле главного федерального инспектора.

Жительница Катайска Курганской области обратилась с просьбой о содействии в ремонте городской системы водоснабжения.

Владимир Якушев рассказал, что вопрос проработан с региональными органами власти. Чугунные трубы заменят на полиэтиленовые. Обустроят все необходимые инженерные коммуникации (колодцы для подключения разводящих сетей, противопожарные гидранты, новую запорную арматуру). Работы будут выполнены за счет государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства» до сентября 2024 года.

С просьбой о содействии в модернизации уличного освещения по переулку Тихвинскому в Екатеринбурге обратилась жительница микрорайона Семь Ключей.

Современные светодиодные светильники и новая электросеть будет установлена в микрорайоне к сентябрю 2024 года.

От имени учительского сообщества прозвучала просьба о содействии в строительстве подъездной дороги к Касьяновской начальной общеобразовательной школе Вагайского района. В селе Касьяново построена новая начальная малокомплектная школа, ежедневно сюда подвозят ребятишек из соседних деревень. Дорога, ведущая к школе (340 метров), требует ремонта.

Работы по строительству подъездной дороги запланированы на 2024 год, ожидается, что новое щебеночное покрытие обеспечит безопасную дорогу для школьников и учителей.

Аналогичная просьба: о содействии в ремонте автодороги от ул.Парковая к школе № 7 в Нефтеюганске прозвучала из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от представителей родительского сообщества. Главный федеральный инспектор сообщил, что по заверениям местных властей ремонт автомобильных дорог будет завершен к началу нового учебного года.

Руководитель благотворительного фонда «Дорогами добра с Ямала» обратилась с просьбой о приобретении формы волонтерам – медикам. Благотворительный фонд по медицинскому направлению успешно работает третий год. В лицее городе Губкинский введены профильные медицинские классы для старшеклассников, которые сотрудничают с городской больницей.

якушев(2023)|Фото: uralfo.gov.ru

Полпред поблагодарил волонтеров за работу и сказал, что фонду будет выделена муниципальная субсидия на приобретение комплектов формы для теплого и холодного сезонов.

«Повседневные, житейские вопросы - именно для их решения в первую очередь проводятся такие приемы граждан. Наша задача - оперативно реагировать на прямые вопросы населения. Вопросы, которые были заданы сегодня, мы решим» - заверил полпред.

Главным федеральным инспекторам поручено на местах осуществлять контроль за реализацией принятых решений.

Теги: владимир якушев, прием жителей, урфо, вкс


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