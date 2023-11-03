На молодёжном историко-патриотическом форуме представили опыт культурно-просветительских проектов регионов Центра России

03 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

На молодёжном историко-патриотическом форуме представили опыт культурно-просветительских проектов регионов Центра России

2 ноября во Владимире стартовал молодёжный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», приуроченный ко Дню народного единства,, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Его организатором выступило Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области. В этом году участниками форума кроме наших ребят-активистов стали 40 представителей Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Тверской и Тамбовской областей. Это специалисты и эксперты по вопросам межнациональных и молодёжных проблем, важных для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, толерантного отношения к представителям всех национальностей, проживающих в России.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

Участников форума приветствовали заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина и депутат Законодательного Собрания Алексей Метёлкин. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки обсуждались вопросы работы с молодёжью по противодействию экстремизму и терроризму, реализации программ национально-культурного просвещения, формирования позитивного межнационального диалога, был представлен опыт культурно-просветительских проектов регионов Центра России.

заседание(2023)|Фото: avo.ru

4 ноября участники форума «Благодарная Россия» возложат цветы к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Суздале.

Теги: день народного единства, истрико-патриотический форум


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}