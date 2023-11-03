На молодёжном историко-патриотическом форуме представили опыт культурно-просветительских проектов регионов Центра России

2 ноября во Владимире стартовал молодёжный историко-патриотический форум «Благодарная Россия», приуроченный ко Дню народного единства,, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Его организатором выступило Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области. В этом году участниками форума кроме наших ребят-активистов стали 40 представителей Ивановской, Калужской, Костромской, Липецкой, Орловской, Тверской и Тамбовской областей. Это специалисты и эксперты по вопросам межнациональных и молодёжных проблем, важных для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, толерантного отношения к представителям всех национальностей, проживающих в России.

Участников форума приветствовали заместитель министра образования и молодёжной политики Елена Янина и депутат Законодательного Собрания Алексей Метёлкин. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки обсуждались вопросы работы с молодёжью по противодействию экстремизму и терроризму, реализации программ национально-культурного просвещения, формирования позитивного межнационального диалога, был представлен опыт культурно-просветительских проектов регионов Центра России.

4 ноября участники форума «Благодарная Россия» возложат цветы к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского в Суздале.