Россия лишилась места в исполнительном совете ОЗХО

Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год.

Голосование прошло в ходе 28-й Конференции государств - участников организации. Согласно результатам, РФ получила 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов.

В совет избрали 21 члена. От Восточной Европы в руководящий орган вошли Украина, Польша, Литва. Срок полномочий России в организации истекает в мае следующего года.

Как передает ТАСС, США создали лобби из стран, подчиненных военно-политическим интересам НАТО и ЕС, чтобы вытеснить Россию из состава Исполнительного совета ОЗХО, а Литва подала заявку на участие в совете.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) — международная организация, созданная при поддержке ООН 29 апреля 1997 года, после вступления в силу Конвенции о запрещении химического оружия.

Главные задачи ОЗХО — обеспечение контроля за соблюдением запрета на использование химического оружия, ликвидации его запасов, содействие развитию сотрудничества в области мирной химии, помощь государствам в обеспечении защиты от химического оружия, обеспечение нераспространения химического оружия.