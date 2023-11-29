29 Ноября 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

В 2024 году в Астраханской области благоустроят 51 общественное пространство

Сегодня набережная в Красном Яру (Астраханская область) стало излюбленным местом сельчан.

Стоит напомнить, что этот объект стал победителем в онлайн-голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда».

нацпроекты(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Как сообщает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, здесь обустроили прогулочную зону, провели освещение, организовали места отдыха и детские площадки. Все работы были сделаны с учётом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Благодаря проекту в Астраханской области уже приведено в порядок более 350 общественных пространств, в том числе дворы, скверы и набережные.

сквер, благоустройство, астрахань(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

На следующий 2024 год отобраны ещё 51 общественная территория для благоустройства. На эти цели заложено 286 миллионов рублей, сообщает глава региона.

Теги: игорь бабушкин, благоустройство, общественные территории


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