В 2024 году в Астраханской области благоустроят 51 общественное пространство

Сегодня набережная в Красном Яру (Астраханская область) стало излюбленным местом сельчан.

Стоит напомнить, что этот объект стал победителем в онлайн-голосовании нацпроекта «Жилье и городская среда».

Как сообщает в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, здесь обустроили прогулочную зону, провели освещение, организовали места отдыха и детские площадки. Все работы были сделаны с учётом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Благодаря проекту в Астраханской области уже приведено в порядок более 350 общественных пространств, в том числе дворы, скверы и набережные.

На следующий 2024 год отобраны ещё 51 общественная территория для благоустройства. На эти цели заложено 286 миллионов рублей, сообщает глава региона.