30 Ноября 2023
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Фото: администрация Перми

В Перми вновь вводится режим ЧС в отношении жилого дома

В Перми с 30 ноября вводится режим ЧС в отношении дома на улице Циолковского, 17 в связи с ухудшением технического состояния и угрозой внезапного обрушения строительных конструкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Жильцам следует оперативно покинуть здание. Трехэтажный дом по улице Циолковского,17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году и расселяется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В настоящий момент расселено 47 из 88 квартир. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах.

В начале ноября дом осмотрела специальная комиссия Мотовилихинского района. Она выявила дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций здания. По результатам осмотра комиссия установила, что техническое состояние строительных конструкций дома аварийное, возможно их внезапное обрушение. Для жителей организуют пункт сбора и регистрации в теплой палатке около самого дома. Людям будут предложены помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

Отметим, что дом стал четвертым по счету в Перми, где введен режим ЧС. 23 октября режим ЧС был введен в отношении дома на улице Куйбышева, 68. 23 ноября - в отношении домов на ул. Карпинского, 56 и 58.

Теги: режим ЧС, дом, Циолковского 17, расселение


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