29 Ноября 2023
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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Против инженера-конструктора "АвтоВАЗа" возбудили дело за разглашение коммерческой тайны

Управление ФСБ России по Самарской области возбудило уголовное дело о разглашении коммерческой тайны на предприятии "АвтоВАЗ".

По данным следствия, инженер-конструктор за вознаграждение передала посторонним конфиденциальные сведения, полученные ею на работе.

Расследование ведется по статье 183 УК РФ ("Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну"), сообщает РИА Новости.

АО "АвтоВАЗ" внесен в перечень cтратегических предприятий РФ.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует привлечь на завод осужденных к принудительным работам в связи с планами по увеличению объемов производства. Зэки понадобились автомобильной корпорации в связи с запланированным ростом объемов по сборке Lada Vesta NG.

Теги: автоваз, коммерческая тайна, фсб


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