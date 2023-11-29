29 Ноября 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Накануне.RU

НАТО в 2024-ом будет готовить ВСУ

Североатлантический альянс и Украина приняли программу сотрудничества на 2024 г., в которую вошла подготовка Вооруженных сил страны (ВСУ) и энергетическая безопасность.

Об этом говорится в заявлении Совета НАТО и Украины на уровне министров иностранных дел, пишет РБК. Альянс "преобразует" комплексный пакет помощи в многолетнюю программу по восстановлению Украины, ее безопасности и обороны.

Напомним, в конце лета 2023 г. стало известно, что западные страны не смогут достигнуть консенсуса по гарантиям безопасности для Украины раньше 2024 г. Главной трудностью представляется необходимость закрепить за будущими правительствами обязанность выполнять гарантии. Например, в случае избрания президентом США в 2024 г. Дональда Трампа прежние договоренности могут быть аннулированы, США вполне могут в сепаратном порядке отказаться от гарантий. ЕС же не обладает в одиночку достаточными средствами и военной мощью, чтобы без США взять на себя такую ответственность.

25 ноября глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Отвечая на вопрос, почему Киев отказался согласиться на условия России не вступать в НАТО, Арахамия ответил, что на это решение также повлиял британский премьер.

"Более того, когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними подписывать не будем. И "давайте просто бороться", — сказал он. Ранее эту версию озвучивала российская сторона.

Теги: Украина, НАТО, военная подготовка


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