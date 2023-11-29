Рекламу российского вина могут разрешить в южных регионах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, разрешающий размещение информационных баннеров о российском вине в регионах его производства.

Проект направлен на развитие виноградарства и виноделия, увеличению объемов производства российской качественной винодельческой продукции. Предполагается, что реклама винодельческих хозяйств будет содержать информацию о видах винодельческой продукции и ее классификации, а также информацию о винограде, используемом для производства. При этом конкретные торговые марки вина и изображения бутылок не допускаются.

Такое смягчение норм необходимо в силу того, что виноградарство и виноделие исторически являются традиционными отраслями для многих южных субъектов России и играют в их экономике важную роль, отмечают авторы инициативы. Всего в России девять виноградо-винодельческих зон: Дагестан, долина Дона, долина Терека, Крым, Кубань, Северная Осетия, Ставрополье, Нижняя Волга и Адыгея. Каждая из них по-своему уникальна.

Подобный законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2022 года, но недавно был отозван.