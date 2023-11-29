Депутаты думы Югры утвердили отчет главы Ханты-Мансийска

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин выступил в думе Югры, рассказав о достижениях города в различных сферах.

В своем докладе Ряшин привел, например, данные о среднемесячной зарплате работников (по крупным и средним предприятиям). По состоянию на 1 августа, она составляет 115,5 тыс. руб. или 115,3% к соответствующему периоду 2022 г. По прогнозу, за 2023 г. среднемесячная заработная плата работников (по крупным и средним предприятиям) составит 114 тыс. руб.

Среднемесячный размер пенсии одного пенсионера прогнозируется на уровне 30,5 тыс. руб. (в 2022 г. – 27,7 тыс. руб.). Также он ответил на вопросы, поступившие от депутатов окружного парламента. Кроме того, важным событием 2023 г. Ряшин назвал присвоение Ханты-Мансийску звания "Город трудовой доблести". Депутаты высоко оценили работу Ряшина и приняли его отчет к сведению (37 человек высказались за, один не голосовал).