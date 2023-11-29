29 Ноября 2023
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Фото: администрация Миньярского городского округа/ скриншот видео

Южноуральские чиновники спилили ель с участка жительницы, чтобы поставить на площади

Чиновники Миньярского городского поселения в Челябинской области спилили ель с участка местной жительницы, чтобы установить ее на площади к Новому году.

По словам женщины, эту елку посадил ее муж со своим папой в 1982 году. Дерево росло на участке 41 год.

"Елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Росла она на нашем участке 41 год. Очень жалко, что ее спилили, это память наша была", — написала Елена в группе "Подслушано | Миньяр".

Она уверяет, что из мэрии по поводу дерева никто не связался. Теперь не исключено, что пострадавшая заявит на чиновников в полицию по факту кражи.

Теги: ель, новый год


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