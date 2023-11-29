29 Ноября 2023
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Фото: Транснефть - Сибирь

Новые очистные сооружения построены на нефтеперекачивающей станции "Крутое" в Свердловской области

Новые очистные сооружения построены на нефтеперекачивающей станции "Крутое" в Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

"Транснефть – Сибирь" завершило строительство и ввело в эксплуатацию станцию хозяйственно-бытовых сточных вод на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Крутое" Урайского управления магистральных нефтепроводов (Свердловская область). Решение о строительстве новых очистных сооружений принято в рамках реализации экологической политики компании.

Новая станция хозяйственно-бытовых сточных вод – российского производства, произведена на Тюменском ремонтно-механическом заводе (структурное подразделение предприятия). Производительность станции составляет 15 куб. м в сутки.

Технологическая схема очистных сооружений НПС "Крутое" предусматривает применение современных технологических методов механической и биологической очистки, реагентной обработки и фильтрования сточной воды, обеззараживание, обработку осадка. Эффективность очистки сточных вод удалось повысить за счет применения химреагентов нового поколения и современных материалов – это носители активного ила ("биочипы"), фильтрующие материалы, а также благодаря установке специального оборудования (щелевое сито, мелкопузырчатые аэраторы, системы перемешивания и распределения воды). Станция компактна и автоматизирована, позволяет очищать сточные воды до качества, соответствующего предельно допустимой концентрации веществ в водоемах рыбо-хозяйственного назначения.

Блочно-модульное исполнение станции сокращает сроки строительно-монтажных работ на объекте. Новые очистные сооружения введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Нефтепроводчики в рамках реализации экологической программы компании в плановом порядке модернизирует очистные сооружения на производственных объектах путем их замены на современные аналоги. Так, в следующем году планируется замена очистных сооружений на ЛПДС "Березовое" Урайского УМН.

Теги: очистные сооружения, Крутое, Транснефть – Сибирь


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