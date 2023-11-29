29 Ноября 2023
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Фото:Associated Press

Избранный президент Аргентины переходит в иудаизм

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, уверенно победивший на недавних выборах президента в этой стране, переходит в иудаизм. Об этом сообщил один из его пресс-секретарей, пишет издание The Sydney Morning Herald.

На днях Милей прибыл в Нью-Йорк и во время первой же своей поездки за границу в качестве избранного президента направился прямо к могиле известного ортодоксального раввина Менахема Менделя Шнеерсона, надев кипу и черную одежду. Это демонстрирует, насколько новый лидер будет привержен углублению культурных и политических связей Аргентины с Израилем, притом что Южная Америка, в том числе Аргентина (нынешний римский папа Франциск аргентинец), является оплотом римо-католицизма и настроена к Израилю нейтрально или даже критически, отмечает издание.

Милей принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от другого раввина. Ранее он неоднократно заявлял, что планирует посетить Израиль и перенести посольство Аргентины в Иерусалим из Тель-Авива.

Милей стал первым в мировой истории президентом, называющим себя либертарианцем. Он вырос римо-католиком, но причины перехода в иудаизм неизвестны. При этом с середины ХХ века сам Ватикан ведет политику сближения с иудаизмом, а нынешний папа Франциск называл евреев до сих пор "богоизбранным народом", что немыслимо для христианского вероучения.

Теги: аргентина, иудаизм, хавьер милей


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