Игорь Бабушкин стал участником дискуссии "Горжусь Россией", организованной партией ЕР

29 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кремль ищет новую модель экономики

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин стал участником дискуссии "Горжусь Россией", организованной партией ЕР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в панельной дискуссии «Горжусь Россией», которую партия «Единая Россия» проводит в преддверии XXI съезда. В центре обсуждения были темы, связанные с достижениями регионов и страны в целом, написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

единая россия(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Нам есть чем гордиться: наша история, наши ценности, наши соотечественники. Тысячи военнослужащих отстаивают будущее Родины, миллионы россиян изо дня в день помогают фронту. Все регионы объединяются ради общей победы. Полностью согласен с озвученной на площадке позицией Андрея Анатольевича Турчака о том, что Россия сегодня – это страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире. Владимир Владимирович и партия "Единая Россия" внесли огромный вклад в обеспечение единства нашего народа. Мы становимся ближе и сильнее", - уверен глава Астраханской области.

единая россия, турчак(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Также в рамках мероприятия подписано соглашение о создании Содружества «Донбасс» между Ростовской и Воронежской областями, Донецкой и Луганской народными республиками. Это решение поможет быстрее вернуть мирную жизнь на новые территории и даст импульс в развитии экономик ДНР и ЛНР.

возложение цветов, турчак, сальдо, пушилин, балицкий(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Символично, что это событие произошло на Самбекских высотах в Ростовской области. Со взятия здесь Миус-фронта в 1943-м году началось освобождение Донбасса от нацистов", - отметил Игорь Бабушкин.

Теги: игорь бабушкин, единая россия, турчак, панельная дискуссия «горжусь россией»


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети