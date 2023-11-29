Игорь Бабушкин стал участником дискуссии "Горжусь Россией", организованной партией ЕР

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в панельной дискуссии «Горжусь Россией», которую партия «Единая Россия» проводит в преддверии XXI съезда. В центре обсуждения были темы, связанные с достижениями регионов и страны в целом, написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

"Нам есть чем гордиться: наша история, наши ценности, наши соотечественники. Тысячи военнослужащих отстаивают будущее Родины, миллионы россиян изо дня в день помогают фронту. Все регионы объединяются ради общей победы. Полностью согласен с озвученной на площадке позицией Андрея Анатольевича Турчака о том, что Россия сегодня – это страна с самым сильным национальным лидером, которого знают и уважают во всем мире. Владимир Владимирович и партия "Единая Россия" внесли огромный вклад в обеспечение единства нашего народа. Мы становимся ближе и сильнее", - уверен глава Астраханской области.

Также в рамках мероприятия подписано соглашение о создании Содружества «Донбасс» между Ростовской и Воронежской областями, Донецкой и Луганской народными республиками. Это решение поможет быстрее вернуть мирную жизнь на новые территории и даст импульс в развитии экономик ДНР и ЛНР.

"Символично, что это событие произошло на Самбекских высотах в Ростовской области. Со взятия здесь Миус-фронта в 1943-м году началось освобождение Донбасса от нацистов", - отметил Игорь Бабушкин.