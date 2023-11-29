Для договоров дарения между чужими людьми могут ввести нотариальное удостоверение

Курултай Башкортостана внес в Госдуму законопроект, предлагающий нотариально заверять договор дарения, где даритель и одаряемый не состоят в родственных отношениях.

Башкирские законодатели считают, что это необходимо для защиты пожилых людей от мошенников, которые пользуются доверчивостью первых, а те не совсем понимают смысл совершаемых действий. В зоне риска также люди, страдающие различными видами зависимости. Иногда дарители потом оспаривают такие сделки в суде, мотивируя это тем, что при подписании соглашения не отдавали себе отчет в происходящем.

Сейчас упрощенный порядок регистрации договоров дарения через МФЦ повышает риск заключения таких сделок, считают башкирские депутаты. Они предлагают сделать обязательным нотариальное удостоверение договоров дарения, так как нотариус разъясняет сторонам смысл и значение заключаемой сделки и проверяет, соответствует ли содержание сделки действительным намерениям сторон.