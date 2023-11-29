Минобороны: Фрегат ЧФ ударил по объектам ВСУ четырьмя ракетами "Калибр"
Фрегат Черноморского флота нанес удар крылатыми ракетами комплекса "Калибр" по военной инфраструктуре ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами выполнен успешно. Назначенные цели поражены", - говорится в телеграм-канале военного ведомства.
Минобороны России неоднократно сообщало о поражении "Калибрами" военных объектов Украины. В мае 2023 года военное ведомство отчиталось, что за время спецоперации суда Черноморского флота, оснащенные ракетными комплексами "Калибр", нанесли удары по 180 критически важным объектам украинской армии.