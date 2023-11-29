В больницы Хакасии и Перми поставлены контрафактные изделия на миллионы рублей

В больнице в Хакасии нашли партию контрафактных медицинских костюмов, не соответствующих требованиям защиты от COVID-19.

Речь идет о ГБУЗ РХ "Республиканская клиническая инфекционная больница", приводит РИА Новости данные регионального управления ФСБ. Стоимость поставленных изделий, произведенных ООО "РеалСервис", составила более 22 млн руб. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из-за поставки в Пермь аналогичных недоброкачественных медицинских изделий на сумму 116,1 млн руб. в отношении одного из учредителей ООО "РеалСервис" в ноябре 2023 г. возбуждено уголовное дело.