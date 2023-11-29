В Подольске сбит беспилотник, летевший в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что система ПВО в Подольске сбила беспилотник, летевший на Москву.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем telegram-канале.

Напомним, 1 сентября Собянин сообщил о том, что Москва по заказу Министерства обороны РФ строит новые объекты противовоздушной обороны. Их возводили в конце лета на ради защиты от беспилотных летательных аппаратов. Глава города указал на очень быстрое строительство таких объектов.

С начала СВО беспилотники атаковали российскую территорию по меньшей мере 511 раз – это те случаи, когда об атаках сообщали власти регионов. Самая масштабная атака произошла 30 августа 2023 г., были атакованы сразу семь регионов.