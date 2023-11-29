СМИ: в школах могут появиться уроки физической и психологической самообороны

Депутат Госдумы Ирина Филатова от фракции КПРФ предложила министру просвещения России Сергею Кравцову включить в школьный курс ОБЖ уроки физической и психологической самообороны.

Из документа следует, что парламентарий предлагает включить специальные обязательные блоки обучения в рамках предметов "Основы безопасности жизнедеятельности" или "Физическая культура". Филатова приводит данные МВД о росте числа преступлений в отношении детей и подростков. Так, за три года количество таких противоправных действий увеличилось с 90 тыс. 400 в 2020 году до 103 тыс. 200 в 2022 году. Кроме этого, стали более распространены преступления сексуального характера в отношении детей. По данным Генпрокуратуры, за 11 лет их количество возросло почти вдвое. В 2010 году было совершено 9 тыс. 500 таких преступлений, в 2021 году – уже 16 тыс. 800.

Из письма также следует, что отдельная угроза – нападения на детей бездомных животных. По данным Роспотребнадзора, ежегодно с бродячими собаками сталкиваются от 250 тыс. до 300 тыс. человек. В 2022 году в российские медицинские организации обратилось более 228 тыс. пострадавших от укусов.

Как считает Филатова, преподавание навыков самообороны должно носить обязательный и регулярный характер, а "в рамках таких уроков должны изучаться как физические, так и психологические способы защиты: например, умение не паниковать, когда ситуация выходит из-под контроля". По мнению депутата, это позволит детям "чувствовать себя уверенно и быть в безопасности", сообщают "Ведомости".