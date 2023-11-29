В Госдуме призвал включить "православные ценности" в Конституцию РФ

В Конституцию России необходимо внести изменения.

Председатель партии "Родина" Алексей Журавлев предложил вписать в основной закон страны информацию о "традиционных православных ценностях". "Моя позиция здесь известна — российское государство в принципе должно быть основано на традиционных православных ценностях, которые непременно следует внести и в Конституцию",— заявил парламентарий в Telegram.

Он указал, что Конституция — "не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям".

Как отметил депутат, в основной закон необходимо внести статьи, закрепляющие "дальнейшее развитие страны по пути патриотизма".

В последнее время поисками государственной идеологии были заняты многие государственные умы. Глава СК Александр Бастрыкин предложил сформировать госидеологию и внести её в Конституцию. Однако председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о невозможности этого. А сенатор Андрей Клишас убежден, что идеологические статьи уже есть в Основном законе — например, одна из них гласит, что Россия — социальное государство.