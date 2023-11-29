Средний чек по автокредитам превысил 1,5 млн рублей

Средний чек по кредитам на покупку автомобиля в России в октябре превысил 1,5 млн руб., хотя до этого несколько месяцев он стагнировал в районе 1,4 млн.

Как заявили в одном из крупнейших БКИ — "Скоринг бюро", это очередной исторический рекорд. Среди причин — растущая популярность вторичного рынка, где, как правило, продаются транспортные средства более высокой ценовой категории. Также водители стремятся получить заем до дальнейшего увеличения банковских ставок вслед за ключевой и роста стоимости новых машин из-за курса рубля.

В настоящее время кредиты на машины предлагают по ставке до 25%, что делает их приобретение менее доступной, сообщают "Известия".

Ранее производители автомобилей в России обратились в Министерство промышленности и торговли, а также в Министерство транспорта с просьбой помочь разрешить проблему существенного роста стоимости доставки машин с заводов в дилерские центры.