В 2024 году в России появится первый отечественный платежный терминал

В 2024 году в России изготовят первый отечественный платежный терминал.

В настоящее время его разработкой занимаются "Элемент-технологии". Как заявил директор по продуктам компании Александр Соколов, разработчик уже договорился о поставке терминалов с одним из крупнейших банков России. Его название не раскрывается.

Отмечается, что линейка терминалов будет полной: классические POS-терминалы, андроидные решения и встраиваемое оборудование.

Уход иностранных компаний освободил российский рынок платежных терминалов. Его объем составляет до 100 млрд руб. в год, сообщают "Ведомости".