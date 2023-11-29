Сургутский район улучшил показатели и подтвердил высокий уровень в "Национальном рейтинге прозрачности закупок"

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что муниципалитет подтвердил высокий уровень - "Гарантированная прозрачность". Отметим - это наивысшая группа в сегменте муниципальных заказчиков. Муниципалитет набрал 6 тысяч 92 балла и улучшил свои позиции в рейтинге по сравнению с 2022 г., когда было 5 тысяч 545 баллов.

"Удалось увеличить экономию по результатам закупок. По планам, по итогу этого года она составит порядка 400 млн руб. Также снизили объем несостоявшихся закупок и повысили конкурентность. В сумме это позволило Сургутскому району обойти такие крупные города, как Екатеринбург, Казань, Симферополь, Пермь, Владивосток, Великий Новгород и Калининград, которые также участвовали в проекте", - написал Андрей Трубецкой.

Среди муниципальных районов Сургутский был единственным, кто рискнул попробовать в рейтинге свои силы. Муниципалитет участвует в этом мероприятии шестой год, повысив за эти годы свой уровень прозрачности закупок с базового до гарантированного.

С 2016 г. объем неконкурентных закупок был сокращен в пять раз с 650 до 200 млн руб. Эта разница – дополнительный источник финансирования приоритетных направлений и ключевых проектов – строительства молодежных центров, универсальных спортивных залов, школ, появившихся в поселениях Сургутского района за это время.

"Ключевые составляющие нашего результата – своевременное планирование, финансовая дисциплина и эффективно выстроенная система повышения квалификации специалистов", - подытожил Андрей Трубецкой.

Проект “Национальный рейтинг прозрачности закупок” является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Целью ежегодного проведения проекта НРПЗ является получение полноценной картины состояния экономики, характеризуемой структурой и объемом рынка заказа, показателями прозрачности процедур, степенью конкурентности закупок и экономической эффективностью затрат участников рынка.