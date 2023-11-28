29 Ноября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

Мединский заявил, что заключение мира с Украиной возможно при полном выполнении целей СВО

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Киев мог бы спасти сотни тысяч жизней украинцев, если бы подписал мирный договор с Москвой

"Я глубоко убежден, что подпиши Киев мирный договор тогда [в 2022 году] на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизни сотен тысяч своих солдат. Но [президент Украины Владимир] Зеленский выбрал войну", - сообщает ТАСС.

Помощник президента РФ, который в 2022 году возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной по мирному договору, прокомментировал высказывания главы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамии. Арахамия в ответ на вопрос о том, почему Киев отказался от переговоров с РФ в 2022 году, заявил: "Когда мы вернулись из Стамбула, приехал Борис Джонсон (премьер-министр Великобритании на тот момент) в Киев и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать. И "давайте будем просто воевать".

"Эти откровения Арахамии, конечно, делают ему честь. Я добавлю только, что после 15 апреля, когда был готов предварительный текст мирного договора, в Киев приехал не только Борис Джонсон, а тут же спешно прилетели и главные "хозяева" - насколько я помню, глава Госдепартамента США, шеф Пентагона. Также Арахамия сам признался, что была сформирована какая-то группа советников, которые, собственно, и отсоветовали Зеленскому подписывать мирный договор", - уточнил Мединский.

При этом он подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась вести с Киевом переговоры по урегулированию конфликта. При этом заключениемирного договора с Украиной сейчас возможно при полном выполнении целей и задач СВО.

Теги: Мединский, Украина, мирный договор


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